Rainy River District Festival of the Performing Arts: week one results

Adjudicator: Madeline Hildebrand Piano – Tuesday, April 4, 2023

CLASS P101 Piano Solo, Examination Courses, List A (Baroque or Classical), Grade 1

FIRST: Paxten Hughes

CLASS P102 Piano Solo, Examination Courses, List B (Romantic, 20th Century or 21st Cen- tury), Grade 1

FIRST: Jonah Homer (Honors)

CLASS P202 Piano Solo, Examination Cours- es, List B (Romantic, 20th Century or 21st Century), Grade 2

FIRST: Eden Waldner (Honors)

CLASS P103 Piano Solo, Examination Courses, List C (Inventions), Grade 1

FIRST: Paxten Hughes (Honors)

CLASS P107 Piano Solo, Examination Courses, Own Choice, Grade 1

FIRST: Paxten Hughes (Honors)

SECOND: Jonah Homer (Honors)

CLASS P207 Piano Solo, Examination Cours- es, Own Choice, Grade 2

FIRST: Eden Waldner (Honors)

CLASS P033-M Piano Solo, Method Courses, Own-Choice, Level 3

FIRST: Gemma Klassen (Honors)

SECOND: Jennifer Fuhrer (Honors) AND Tay- lor Hettinga (Honors) (Tie)

CLASS P034-M Piano Solo, Method Courses, Classical, Level 3

FIRST: Jennifer Fuhrer (Honors)

SECOND: Gemma Klassen (Honors)

CLASS P035-M Piano Solo, Method Courses, Sacred, Level 3

FIRST: Gemma Klassen (Honors)

CLASS P043-M Piano Solo, Method Courses, Own-Choice, Level 4

FIRST: Ellie Kooistra (Honors)

CLASS P1502 Piano Solo, Traditional Hymn, Elementary

FIRST: Jennifer Fuhrer (Honors)

CLASS P042-M Piano Solo, Method Courses, Popular, Level 4

FIRST: Ellie Kooistra (Honors)

CLASS P001 Piano Solo, Examination Cours- es, Baroque or Classical, Introductory

FIRST: Madeleine Bottomley (Honors)

CLASS P002 Piano Solo, Examination Cours- es, 20th or 21st Century, Introductory

FIRST: Madeleine Bottomley (Honors)

CLASS P002-M-A Piano Solo, Method Courses, Popular, Introductory Level, 7 years and under FIRST: Joelle Klassen (Honors)

CLASS P003-M-A Piano Solo, Method Cours- es, Own-Choice, Introductory Level, 7 years and under

FIRST: Joelle Klassen (Honors)

SECOND: Amelia Pistilli (Honors) AND Nova Dallas (Honors) (Tie)

CLASS P003-M-B Piano Solo, Method Cours- es, Own-Choice, Introductory Level, 8 years and over

FIRST: Ashlyn Gosman (Honors)

CLASS P0012-M Piano Solo, Method Courses, Popular, Level 1

FIRST: Ross Olson (Honors)

SECOND: Kingston Smith (Honors) AND Ta- yah Cumming (Honors) (Tie)

CLASS P013-M Piano Solo, Method Courses, Own-Choice, Level 1

FIRST: Dylan Watson (Honors)

SECOND: Elena Bottomley (Honors)

CLASS P014-M Piano Solo, Method Courses, Classical, Level 1

FIRST: Avery Dowty (Honors)

SECOND: Kingston Smith (Honors)

CLASS P1302 Piano Solo, Open Piano, El- ementary

FIRST: Hudson Heerema (Honors)

CLASS 1801 Family Piano

FIRST: Emalyn Heerema and Aaron Heerema (First Class Honors)

Piano – Wednesday, April 5, 2023

CLASS PK2251 Piano Solo, Examination Courses, Baroque Composers, Grade 5

FIRST: Abby Waldner

CLASS PK2252 Piano Solo, Examination Courses, Classical Composers, Grade 5

FIRST: Avery Veldhuisen

CLASS PK2255 Piano Solo, Examination Courses, Sonata One Movement, Grade 5 FIRST: Abby Waldner (Honors)

CLASS PK2305 Piano Solo, Examination Courses, Sonata One Movement, Grade 6 FIRST: Julia Dykstra (First Class Honors)

CLASS PK2353 Piano Solo, Examination Courses, Classical Composers, Grade 7

FIRST: Liam Dent

CLASS PK2254 Piano Solo, Examination Courses, 20th & 21st Century Composers, Grade 5

FIRST: Avery Veldhuisen (Honors)

CLASS PK2304 Piano Solo, Examination Courses, 20th & 21st Century Composers, Grade 6

FIRST: Julia Dykstra (First Class Honors) CLASS PK2356 Piano Solo, Examination Courses, 20th & 21st Century Composers, Grade 7

FIRST: Liam Dent (Honors)

CLASS P1523 Church Musician, Sacred Piece, Intermediate

FIRST: Avery Veldhuisen (Honors) AND Julia Dykstra (Honors) (Tie)

CLASS P2423 Piano Solo, Examination Cours- es, Popular, Grade 8

FIRST: Mickenna Ryll (First Class Honors)

CLASS P709 Piano Solo, Examination Cours- es, Quick Study, Grade 7

FIRST: Liam Dent (Honors)

CLASS P024-M Piano Solo, Method Courses, Classical, Level 2

FIRST: Peyton Jourdain (First Class Honors) SECOND: Brynna Strain (Honors)

CLASS P023-M Piano Solo, Method Courses, Own-Choice, Level 2

FIRST: Sophia Maynard (First Class Honors) SECOND: Seth Hettinga (First Class Honors) AND Brynna Strain (First Class Honors) (Tie)

CLASS P022-M Piano Solo, Method Courses, Popular, Level 2

FIRST: Cassandra Armstrong (First Class Hon- ors)

SECOND: Sophia Maynard (First Class Hon- ors) AND Bennett McQuaker (First Class Hon- ors) (Tie)

CLASS P025-M Piano Solo, Method Courses, Sacred, Level 2

FIRST: Cassandra Armstrong (Honors)

Instrumental – Thursday, April 6, 2023

CLASS SV3502 String Duet, Own Choice, In- termediate Level

FIRST: Ziporah Marx and Jennifer Fuhrer (vio- lin) (Honors)

CLASS SV405 String Solo, Examination Cours- es, Own Choice, Grade 2

FIRST: Eden Waldner (violin) (Frist Class Hon- ors)

CLASS SV012M String Solo, Method Courses, Popular, Level 1

FIRST: Ethan Brown (violin) (Honors)

CLASS SV1351 String Solo, Fiddling, Junior Level

FIRST: Jennifer Fuhrer (violin) (Honors) AND Eden Waldner (violin) (Honors) (Tie)

CLASS SV013M String Solo, Method Courses, Own Choice, Level 1

FIRST: Ethan Brown (violin) (Honors)

CLASS SV-PS3061 String Solo, Examination Courses, Baroque Composers, Grade 3

FIRST: Jennifer Fuhrer (violin)

CLASS SV014M String Solo, Method Courses, Classical, Level 1

FIRST: Ethan Brown (violin) (Honors)

CLASS SV-PS3062 String Solo, Examination Courses, Classical Composers, Grade 3

FIRST: Jennifer Fuhrer (violin) (Honors)

CLASS SV3602 String Ensemble, Own Choice, Intermediate Level

FIRST: Ziporah Marx and Jennifer Fuhrer (vio- lin) (First Class Honors)

CLASS SV-PS3108 String Solo, Examination Courses, Romantic Composers, Grade 6 FIRST: Avery Veldhuisen (violin)

CLASS SV-PS3109 String Solo, Examination Courses, 20th or 21st Century Composers, Grade 6

FIRST: Avery Veldhuisen (violin)

CLASS SV-PS3121 String Solo, Examination Courses, Baroque Composers, Grade 7

FIRST: Ziporah Marx (violin) (First Class Hon- ors)

CLASS SV-PS3125 String Solo, Examination Courses, Romantic Composers, Grade 7 FIRST: Ziporah Marx (violin) (Honors)

CLASS SV-PS3110 String Solo, Examination Courses, Sonata – One Movement, Grade 6 FIRST: Avery Veldhuisen (violin)

CLASS SV3117 String Solo, Examination Courses, Own Choice, Grade 6

FIRST: Avery Veldhuisen (violin)

CLASS SV-PS3126 String Solo, Examination Courses, 20th or 21st Century Composers, Grade 7

FIRST: Ziporah Marx (violin) (Honors)

CLASS SV2403 String Solo, Examination Courses, Quick Study, Grade 6

FIRST: Avery Veldhuisen (violin) (Honors)

CLASS SV2503 String Solo, Examination Courses, Sight Reading, Grade 6

FIRST: Avery Veldhuisen (violin) (First Class Honor